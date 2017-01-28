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Galatasaray - Akhisarpor maçı muhtemel 11'leri...

Geçtiğimiz hafta Karabük deplasmanından eli boş dönen Galatasaray, Akhisarspor karşısında puan kaybı yaşamak istemiyor.

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Akhisar karşısında Galatasaray önemli eksiklerden yararlanamayacak. Ahmet Çalık sarı, Nigel De Jong ise kırmızı kart cezalısı. Cezası biten Sneijder ise formasına kavuşacak. Riekerink'in Akhisar önünde Selçuk İnan ile birlikte Josue'yi orta sahada oynatması, kanatları da Yasin-Bruma ikilisinden oluşturması bekleniyor. Rodrigues yine yedek kulübesinde oturacak.
 
TOLGA VE CHEDJOU KADROYA GİRDİ
 
68 gündür sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Tolga Ciğerci, Akhisar maçı 18'ine girecek. Uzun süredir tedavi olan Tolga, maç eksiği nedeniyle 11'de değerlendirilmeyecek. Affedilen Chedjou da var.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, Selçuk, Josue, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
 
AKHİSAR: Fatih, Miguel, Samardzic, Caner, Ömer, Adu, Sissoko, Özer, Onur, Olcan, Vaz Te
 
STAT: TT Arena
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Palabıyık
YAYIN: beIN Sports & STAR.COM.TR

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