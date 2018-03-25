Guti, teknik direktörlük kariyerine Avustralya'da başlıyor

Real Madrid efsaneleri arasında yer alan ve Real Madrid 19 yaş alt takımını çalıştıran Guti, ilk A takım teknik direktörlüğü için sürpriz bir şekilde Avustralya'ya gidiyor.

İLK SIRADA GUTI VAR

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Guti'nin Avustralya Ligi'nde sıkıntılı bir sezon geçiren ve 10 takımlı ligde 9. sırada yer alan Central Coast Mariners takımı ile görüşmeler yaptığı ve Avustralya ekibinin listesinin ilk sırasında Guti'nin olduğu belirtildi.

Takımın sahibi Mike Charlesworth, ''50 kişiyle görüştük. Çok kötü adaylar vardı, acelemiz yok. Heyecanlandırıcı birini takıma getirmek istiyoruz'' sözlerini kullanırken Guti ile görüşme halinde olduklarını da kaydetti.

(Sporx)