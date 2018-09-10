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Guus Hiddink Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi.

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Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020'de  Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve  başarılı olma hedefi doğrultusunda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına 71  yaşındaki Hiddink'in getirildiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hiddink, Çin'de sezon başı  yaklaşık 4 milyon avro gelir elde edecek.

Teknik direktörlük kulüp kariyerinde PSV Eindhoven, Fenerbahçe,  Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea ve Anzhi'yi çalıştıran Guus Hiddink,  Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya, Türkiye ve Hollanda milli takımlarında  da görev almıştı.

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