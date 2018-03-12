Güvenç Kurtar Gümüşhanespor'dan kovuldu!

Sezon başında Levent Eriş’le yola çıkan ardından Ahmet Yıldırım’la anlaşan ve son olarak Güvenç Kurtar’la 30 Ocak tarihinde anlaşan Gümüşhanespor, hafta sonu sahasında Bugsaşspor A.Ş’ye 3-0 mağlup olduktan sonra 40 günlük Kurtar dönemini sonlandırarak teknik adamla yollarını ayırdı.

Kurtar’ın antrenör olarak çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Gümüşhanespor, haftalar boyunca sürdürdüğü liderliğini bu dönemde kaybetmişti.

Gümüşhanespor kulübünden yapılan açıklamada Teknik Direktör Güvenç Kurtar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayrıldığını, takımımız ara vermeden Hacettepe maçı hazırlıklarına yardımcı antrenör Sezgin Köprülü yönetiminde başladığı bildirildi.

“Bizim için önemli olan Gümüşhanespor’dur”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı İsmet Çakmak, “Gümüşhanespor’un hedefi nettir. Bu hedef doğrultusunda gereken çalışmalar yapılacaktır. Sezon sonu özlemle istediğimiz şampiyonluk için tüm mücadelemizi göstereceğiz. Bu yolda taraftarlarımızın sonsuz desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Onlar her zaman Kırmızı-Beyazlı takımımızın itici gücü olmuştur. Gümüşhanespor bireylere mahkum kalmadan her zaman kalıcı kalmalıdır. Bunun için hep ve tam destek sağlanmalıdır. Uzun ve zorlu maçlar bizleri bekliyor. Sezonun ikinci yarısında düşme potasında olan ve Play-Off’ isteyen takımlar daha hırsı maçlarına çıkıyor. Tabi ki bizlerde bunun farkındayız. Önümüzde 7 final maçı var. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” diye konuştu

Başkan Çakmak, “Şampiyonluk yolunda ilerleyen Gümüşhanespor’umuza geçmiş dönemde başkanlık ve yöneticilik yapan herkese, desteklerini esirgemeyen Gümüşhane Valisi Okay Memiş’e, Onursal başkanımız ve Milletvekilimiz Hacı Osman Akgül’e, Milletvekilimiz Cihan Pektaş’a ve Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen’e teşekkür ediyorum. Bizler bir oldukça ve tek bir paydada birleştikçe hedefimize kavuşacağımıza olan inancım sonsuzdur” dedi.

Açıklamada ayrıca teknik direktörlük görevi için atılan somut adımların kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.