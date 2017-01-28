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Haftanın en değerli oyuncusu Jan Vesely oldu

THY Euroleague 20.hafta maçların sonunda Galatasaray maçında gösterdiği performansla haftanın MVP'si Fenerbahçeli oyuncu Jan Vesely seçildi.

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THY Euroleague'de 20. haftası dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Ligde haftanın en değerli oyuncusu, Galatasaray Odeabank'ı Ülker Sports Arena'da oynanan karşılamada 85-80 mağlup eden Fenerbahçe'de Çek oyuncu Jan Vesely seçildi. Vesely, 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 20 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Yıldız oyuncu 30 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si oldu.

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