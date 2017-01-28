Haftanın en değerli oyuncusu Jan Vesely oldu
THY Euroleague 20.hafta maçların sonunda Galatasaray maçında gösterdiği performansla haftanın MVP'si Fenerbahçeli oyuncu Jan Vesely seçildi.
THY Euroleague'de 20. haftası dün oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. Ligde haftanın en değerli oyuncusu, Galatasaray Odeabank'ı Ülker Sports Arena'da oynanan karşılamada 85-80 mağlup eden Fenerbahçe'de Çek oyuncu Jan Vesely seçildi. Vesely, 33 dakika süre aldığı mücadeleyi 20 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokla oynadı. Yıldız oyuncu 30 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si oldu.
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