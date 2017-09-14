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Haftanın en iyisine Cenk Tosun'un golü aday oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

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UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın  Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci  golüne imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia  Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, Cenk Tosun'un aynı  kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

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