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Haftanın MVP Nando De Colo!

THY Euroleague’de haftanın MVP’si Nando De Colo oldu.

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THY Euroleague’in 18. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Brose Baskets Bamberg ile evinde karşılaştığı maçı 85-64 kazanan CSKA Moskova’da 26 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma ile 35 verimlilik puanı alan Fransız oyuncu Nando De Colo, haftanın MVP’si seçildi. De Colo, bu sezon üçüncü kez haftanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
 
Türk takımlarından 4’te 2
 
Euroleague’de bu hafta Türk takımlarının 2’si evinde 2’si de deplasmanda mücadele etti. Ülker Sport Arena’da Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods’u 84-63 ile geçerken, Darüşşafaka Doğuş da Volkswagen Arena’da karşılaştığı UNICS Kazan’ı 71-64 mağlup etti. İtalya deplasmanında mücadele eden Galatasaray Odeabank, EA7 Olimpia Milano’ya 92-87, Anadolu Efes de İspanya’da FC Barcelona Lassa’ya 89-78 mağlup oldu.
 
CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor
 
THY Euroleague’de 18 hafta geride kalırken, CSKA Moskova 14 galibiyetle liderliğini devam ettiriyor. Moskova’yı 13 galibiyetle Real Madrid ile Olympiakos takip ediyor. Fenerbahçe 11 galibiyetle 5., Darüşşafaka Doğuş 10 galibiyetle 8., Anadolu Efes 8 galibiyetle 10., Galatasaray Odeabank ise 5 galibiyetle 17. sırada bulunuyor.
 
THY Euroleague’in 18. haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
 
CSKA Moskova: 85 - Brose Baskets Bamberg: 64
Fenerbahçe: 84 - Panathinaikos Superfoods: 63
Maccabi FOX Tel Aviv: 67 - Kızılyıldız: 71
EA7 Olimpia Milano: 92 - Galatasaray Odeabank: 87
FC Barcelona Lassa: 89 - Anadolu Efes: 78
Darüşşafaka Doğuş: 71 - UNICS Kazan: 64
Zalgiris Kaunas: 59 - Real Madrid: 74
Olympiakos: 92 - Baskonia: 62

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