Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Haftanın MVP'si Doncic

THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanının sahibi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde  İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 80-75 yenen Real Madrid'in oyuncusu Luca Doncic,  32 verimlilik puanıyla sezonun 17. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.
 
Karşılaşmayı 10 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan 17 yaşındaki  oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 2'de 2, üç sayı çizgisi gerisinden 3'te 1,  serbest atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.
 
Sırp oyuncu Milan Macvan da 33 verimlilik puanı toplamasına karşın  takımı EA7 Emporio Armani Milan'ın CSKA Moskova'ya 101-64 yenilmesi nedeniyle MVP  ödülünü alamadı. Macvan, maçta 19 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik performans  sergiledi.
 
MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31 verimlilik puanıyla  Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Dairis Bertans takip etti. Letonyalı milli oyun  kurucu, İspanyol ekip Baskonia'yı 98-89 yendikleri maçta 29 sayı atıp 5 asist  yaptı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte binanın çökme anı

İşte binanın çökme anı

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kedisini bulana 5 bin lira ödül verecek

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

Kocaeli'de seyir halindeki midibüs cayır cayır yandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA