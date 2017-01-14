Haftanın MVP'si Doncic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, evinde İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u 80-75 yenen Real Madrid'in oyuncusu Luca Doncic, 32 verimlilik puanıyla sezonun 17. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 10 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan 17 yaşındaki oyun kurucu, iki sayılık atışlarda 2'de 2, üç sayı çizgisi gerisinden 3'te 1, serbest atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.

Sırp oyuncu Milan Macvan da 33 verimlilik puanı toplamasına karşın takımı EA7 Emporio Armani Milan'ın CSKA Moskova'ya 101-64 yenilmesi nedeniyle MVP ödülünü alamadı. Macvan, maçta 19 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.

MVP değerlendirmesinde bu iki basketbolcuyu, 31 verimlilik puanıyla Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Dairis Bertans takip etti. Letonyalı milli oyun kurucu, İspanyol ekip Baskonia'yı 98-89 yendikleri maçta 29 sayı atıp 5 asist yaptı.