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Hakan Balta, A Takım ile antrenmanlara katıldı

Galatasaray'ın geçici hocası Emrah Bayraktar, Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta'yı yeniden takıma çağırdı.

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Galatasaray'da takımın başında 2. idmanına çıkan Emrah Bayraktar, sürpriz bir hamle yaptı.

Bayraktar, Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta'yı yeniden takıma çağırdı. Balta, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kadro dışı bırakıldıktan sonra futbolu bırakacağı iddia edilen tecrübeli futbolcu uzun bir aranın ardından takıma geri dönmüş oldu.

Galatasaray'da Maicon ve Denayer'in performanslarının da bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Göztepe ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

KARAR YÖNETİMİN

Hakan Balta'nın affedilme yönetim kararı olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcu yönetime başvurarak her türlü fedakarlığa hazır olduğunu, ileride de bu kulüpte hizmet etmek istediğini bildirdi.

Balta'nın, "Başka teklifler de aldım. Başka teklifler de aldım ama ben bu kulüpte devam etmek istiyorum. BU doğrultuda hareket etmek istiyorum." dediği öğrenildi.

Tecrübeli isme ikinci yarıda lisans çıkarılacağı öğrenildi.

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