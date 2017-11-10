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Hakan Balta Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdi

19 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen efsane kulüp Göztepe, Galatasaray'dan Hakan Balta'yı kadroya katmayı planlıyor.

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19 yıl sonra Süper Lig'e fırtına gibi dönen Ege ekibi Göztepe'ye, Sabri'den sonra Galatasaray'dan bir deneyimli isim daha geliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, kulübünde kadro dışı kalan Hakan Balta'ya teklifte bulunurken, tecrübeli oyuncunun olumlu yanıt verdiği belirtildi.

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