Hakan Balta Göztepe'nin teklifine olumlu yanıt verdi
19 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen efsane kulüp Göztepe, Galatasaray'dan Hakan Balta'yı kadroya katmayı planlıyor.
19 yıl sonra Süper Lig'e fırtına gibi dönen Ege ekibi Göztepe'ye, Sabri'den sonra Galatasaray'dan bir deneyimli isim daha geliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, kulübünde kadro dışı kalan Hakan Balta'ya teklifte bulunurken, tecrübeli oyuncunun olumlu yanıt verdiği belirtildi.
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