Hakan Balta Hamburg'a transfer oluyor
Stoper transferinde son olarak Hamburg'tan Djourou'yu kadrosuna katan Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta'yı da transfer ediyor.
Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyaspor yöneticileri Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.
Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan tecrübeli futbolcu görüşmeler sonucunda 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray Kulübü bu transfere onay verirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.
(Haber7)
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