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Hakan Balta Hamburg'a transfer oluyor

Stoper transferinde son olarak Hamburg'tan Djourou'yu kadrosuna katan Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı kalan Hakan Balta'yı da transfer ediyor.

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Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda İstanbul'a gelen Antalyaspor yöneticileri Hakan Balta ve menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

Antalyaspor'un teklifine sıcak bakan tecrübeli futbolcu görüşmeler sonucunda 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Bonservis beklentisi olmayan Galatasaray Kulübü bu transfere onay verirken, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

(Haber7)

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