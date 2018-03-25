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Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan ve Carasso ile ayrılık kararı alındı

Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.

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Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler şunlar;

1-Hakan Balta

2-Latovlevici

Terim, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin de bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek.

3-Eray İşcan

4-Umut Gündoğan

5-Cedric Carasso

Şu anki durumda Ryan Donk, Koray Günter, Yasin Öztekin ve kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in takımda kalma ihtimalleri ise kendilerine bağlı. (Skorer)

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