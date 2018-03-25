Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan ve Carasso ile ayrılık kararı alındı

Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler şunlar;

1-Hakan Balta

2-Latovlevici

Terim, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin de bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek.

3-Eray İşcan

4-Umut Gündoğan

5-Cedric Carasso

Şu anki durumda Ryan Donk, Koray Günter, Yasin Öztekin ve kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in takımda kalma ihtimalleri ise kendilerine bağlı. (Skorer)