Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan ve Carasso ile ayrılık kararı alındı
Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini şimdiden kesti.
Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler şunlar;
1-Hakan Balta
2-Latovlevici
Terim, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin de bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek.
3-Eray İşcan
4-Umut Gündoğan
5-Cedric Carasso
Şu anki durumda Ryan Donk, Koray Günter, Yasin Öztekin ve kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in takımda kalma ihtimalleri ise kendilerine bağlı. (Skorer)
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