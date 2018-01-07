Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Balta'ya lisans çıkıyor

Galatasaray'da Fatih Terim'in isteği üzerine 2. yarıda Hakan Balta'ya da lisans çıkartılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tarafından sezon başı kadro dışı bırakılan Hakan Balta'ya lisans çıkarılmamıştı.
 
Fatih Terim'in gelişiyle A Takım'a dönen Hakan'a lisans çıkartılacağı bildirildi.
 
Tecrübeli oyuncu, sezonu Galatasaray'da tamamlayıp futbolu bırakacak. Bu arada Galatasaray'ın 10 gün sürecek Belek kampı yarın başlayacak. Takım bu sabah Florya'da toplanacak ve akşam Antalya'nın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, burada sadece bir hazırlık maçı oynayacak.
 
Uzun yıllarda Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu Hakan Balta'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alev alan otomobildeki büyük panik

Alev alan otomobildeki büyük panik

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Osmanlı döneminde tüyler ürperten cadılar

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA