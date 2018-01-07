Hakan Balta'ya lisans çıkıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor tarafından sezon başı kadro dışı bırakılan Hakan Balta'ya lisans çıkarılmamıştı.

Fatih Terim'in gelişiyle A Takım'a dönen Hakan'a lisans çıkartılacağı bildirildi.

Tecrübeli oyuncu, sezonu Galatasaray'da tamamlayıp futbolu bırakacak. Bu arada Galatasaray'ın 10 gün sürecek Belek kampı yarın başlayacak. Takım bu sabah Florya'da toplanacak ve akşam Antalya'nın yolunu tutacak. Sarı-kırmızılılar, burada sadece bir hazırlık maçı oynayacak.

Uzun yıllarda Galatasaray'da forma giyen tecrübeli oyuncu Hakan Balta'ın sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.