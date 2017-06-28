Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım aday olursa Ali Koç kazanamaz

"Aziz Yıldırım istediği sürece F.Bahçe'nin başkanı olur. Seçenler konusunda çok büyük bir gücü var. Başka birinin onun karşısında kazanma gücü oldukça düşük. Çok paranızın olması hiç önemli değil."

Aziz Yıldırım yönetimini başarılı buluyor musunuz?

Aziz Yıldırım ile beraber çalıştım. Kulüp F.Bahçe olduğu için ben başarıyı şöyle görüyorum. Bu potansiyel içinde yapılabileceklerinin ne kadarı sonuca gittiyse ona göre değerlendirilmeli bunu düşünüyorum. Yıldırım istediği sürece F.Bahçe'nin başkanı olur. Çünkü kongre gerçeklerinde seçenler konusunda çok büyük bir gücü var. Dediğim gibi 'Bugün başkan olmak istiyorum' diyen birinin karşısında kazanma şansı oldukça düşük.

TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEK KADAR ZOR

Size göre Ali Koç'un başkan seçilme şansı nedir?

Ali Koç başkan adayı olduğunu söylemesi çok iyi bir şey... Bir isim daha İmam Altınbaş olabileceğini söylemesi güzel ve önemlidir. Ben Ali Koç'u çok iyi tanımıyorum. Her Fenerbahçeli'nin tanıdığı kadar bildiğimi söyleyebilirim. Çok paranızın olması önemli değil. Çünkü zamanın şartlarında cebinizden para koyamıyorsunuz... Bakın Fenerbahçe'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmek kadar zordur. Biz şu anda önceden kehanette bulunmamız bu açıdan zor. Çok iyi bir Fenerbahçeli ama bu istediğini başarabilir mi? Bilemiyoruz... Kongre döneminde de her şeyi göreceğiz.

YÖNETİMDE BULUNMA İSTEĞİM YOK

Sizin yönetime girme gibi bir planınız var mı?

Benim yeni dönemde yönetimde bulunma gibi bir isteğim bulunmuyor. Biz Fenerbahçeli olarak yönetime desteğimiz olabilirse yardımcı oluruz. O kadar çok F.Bahçeli var ki!.. Sıramızı savdık şimdi sıra onlarda. Biraz gece gündüz onlar çalışsın, biz yeteri kadar stres yaşadık... Şimdi sıra onlara gelmiştir.

LENS’E TAVİZ VERİLMEMELİ

"Lens'in bu paralara alınmasını istemiyorum. Kesinlikle taviz verilmemesi gerekiyor. Parayı yükseltmeden iş bitirilmelidir."

Lens'in transferi hakkında düşünceniz nedir Yeniden alınmalı mı?

LENS konusuna biraz daha hassas yaklaşıyorum. Bu paralara alınmasını istemiyorum. Bir ara Beşiktaş, stratejik olarak ilgilendi ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe'nin yaptığı mantıklı bir seçim ve bu dengeleri bozmamalı. Onun için kendisi taviz vermemeli... 'Başka bir yerde oynayamaz' diye düşünüyorsak, para yükseltilmeden bu iş bitirilmeli. Yani şartları F.Bahçe koymalı.

KOCAMAN İLE GÜZEL GÜNLER YAKIN

"Yabancı hoca önce bütçeyi sorar. Ama Aykut Kocaman, kulübün şartlarına göre politika üretecek birisi. Hocayla güzel günler yakın."

Aykut Kocaman tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?

AYKUT hoca futbolcuyken şampiyonluk yaşamış, hoca olarak şampiyonluk yaşamış değerli bir isim. Camianın çok önemli değerlerinden bir tanesi. F.Bahçe Kulübü ya Aykut Kocaman gibi değerli isimleri getiricek ya da kimsenin tartışmayacağı bir isim olacak. Ben Pereira gibi bir teknik direktörü kabullenmiyorum bile. Bu yüzden Aykut Kocaman, Finansal Fair-Play düşünüldüğü zaman en doğru hamleyi yaptı. Yabancının ilk soracağı şey; 'Ne kadar bütçeniz var?' olur. Mesela '20 milyon bütçemiz var' derseniz, bu parayı kabul etmez.

TAVANI DA TABANI DA BİLİR!

'50 milyon bütçeniz varsa tamam!.. Ama' cümleleriyle karşılaşırsınız. 70 milyon bütçeniz varsa hemen gelip, bolca savurarak dağıtabilir. Ama Aykut Kocaman ülke şartlarını bilen, oyuncularını tanıyan, tavan ile taban tarafını çok iyi bilerek hamle yapacak. Aykut hocayla güzel günler yakındır.

Emre keşke dönse

Emre Belözoğlu tartışması var. Yeniden geri dönmeli mi?

EN beğendiğim oyuncular, 'Eskilerden Cemil Turan, yeni dönemden Emre Belezoğlu' derim. İnanın onunda eksikliği çok hissediliyor. Şimdi 'İdari menajerlik' diye düşünülürken, 'Keşke dönse 1-2 sene daha futbol oynayabilse' diye düşünüyorum.

Harun Tekin alınmalı

Peki Volkan Demirel gelecek sezon da çıkarır mı?

VOLKAN Demirel bana göre, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Volkan Babacan'ın daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha 2-3 yıl çok yarar sağlayacağını düşünüyorum. 1 hatta 2 tane daha transfer yapılabilir ama şu aşamada yine Volkan Demirel oynar. İsmi geçen Harun Tekin de çok iyi bir transfer olur.

Hamleler çok doğru

"MEHMET Ekici zaten 6 ay bekledikten sonra kavuştu. Valbuena transferine baktığımız zaman bir günlük bir girişim olmadığı çok net. Nabil Dirar için her takımda oynayabilecek kapasitede hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Daha bitmediğini düşünüyorum. Anladığım kadarıyla şimdi gönderilecek oyuncuların planlaması yapılıyor. Yönetim, doğru hamleler yapılıyor. Bu sene doğru yolda ilerliyor."

Bu sene sıra bizde

Peki bu sene Fenerbahçe şampiyon olabilir mi?

F.BAHÇE'NİN 19 şampiyonluğu, G.Saray'ın 4.yıldızı bulunurken, Beşiktaş'ın daha yeni 3. yıldızı taktığını görüyoruz. '4. yıldız için zaman geldi' diye düşünüyorum. Bu sezon sıranın artık bize geldiğini düşünüyorum.

Guiza çok yordu

Geçmişte transfer hataları yapıldı mı?

KEZMAN'A 8.85 milyon euro verildi. Dengeleri biraz bozdu. Bu sefer diğer oyuncularda onun aldığını almak istemeye başladı. Ondan sonra alınan Guiza, 17 milyon euro bonservis, bir de kendisine ödemeleri aklımıza getirdiğimizde 30 milyon gibi bir rakam F.Bahçe'yi çok yordu. Alex, 1.6 milyon kazanırken, yenileme sürecinde hemen yüksek paralar istedi."

Persie giderse hayırlı olur

"Van Persie konusunda iki senelik macerasını düşündüğümüz zaman, katkılarının çok az olduğunu düşünüyorum. Gitmesi belki hayırlı olur. Ozan Tufan da patlayamadı, gitmeli."

Bir de gönderilecekler var, kimler gitmeli?

SİMON Kjaer'e iyi bir teklif gelirse, artık satılmalı diye düşünüyorum... Van Persie konusunda iki senelik macerasını düşündüğümüz zaman, katkılarının çok az olduğunu düşünüyorum. Gitmesi belki hayırlı olabilir ama alıcı çıkar mı, bu biraz belirsiz. Ozan Tufan bir türlü seviye atlayamadı. Patlamayı da yapamadı.

Bir ofansif orta saha şart

"F.Bahçe'nin Gattuso'su olabilir" diye düşünürken, olmadı. Gönderilebileceğini düşünüyorum. Gelen teklifleri düşündüğümüz zaman ciddi para harcandığı için iyi hesaplanmalı. Şu anda orta sahada yapılan ofansif orta sahada bir oyuncu daha alınmalı. Çünkü takımda bu pozisyonda bariz bir eksiklik bulunuyor."

Ayrılıklara alışmalı

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in gitmesine üzülüyor musunuz?

GÖKHAN Gönül-Caner Erkin gidişiyle alakalı artık 'Buna alışmamız gerekir' diye düşünüyorum. Daha önce Emre Belezoğlu, Alex gibi isimler gitti. Ama her zaman kalıcı olan kulüplerdir, bu unutulmamalı. Profesyonel hayatta bunlara alışmamız gerekir diye düşünüyorum. Artık gittiler.

Alex cok cool biri

İkna edilmesi bir yıl sürmüştü. Daum alınmasını istemişti. Cool ve akıllı bir adam. Gidişinde iletişim doğru yönetilmedi.

Alex'in gelişi ve gidişiyle ilgili görüşleriniz nedir?

ALEX bilinen bir adam ama ikna edilmesi 1 yıl sürmüştür. Daum onu çok istemiştir ve alınmasını talep etmiştir. Alex çok cool ve akıllı bir adam. Hocası Lüxemburgo ile konuşuyorduk. Bize şunu söylemişti:

'Maç içinde 70 dakika durur, sonrasında birden hareketlenir ve iki gol, iki asist yapar, anlayamazsınız.' Top daha gelmeden devamlı çevresini kontrol ederek sonraki hareketini planlardı... Bence çok önemli bir futbolcuydu. Sadece gidişi esnasında iletişim doğru yönetilemedi. Benim dönemimde en beğendiğim yabancı açık ara Alex diyebilirim. Gerçekten müthiş oyuncuydu.

İkisi de efsane

Alex de Souza-Aykut Kocaman tartışmasında sizin görüşünüz ne?

AYKUT Kocaman ile Alex konusunu öne çıkartarak bölmeye çalışmanın hiçbir anlamı yok. Aykut Kocaman bu takımın efsanesi olduğu için Alex sonrasında gelerek takımın efsanesi olmuştur. Ben iki ismi de duyduğum zaman yüzümde gülümseme oluşuyor. Karıştırmayın.