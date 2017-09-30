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Hakan Çalhanoğlu: O iki maçı hemen unutmalıyız

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yarın Roma karşısında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını söyledi.

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Yaz transfer döneminde Milan'a transfer olan 23 yaşındaki Çalhanoğlu,  takımının yarın San Siro'da yapacağı Roma maçı öncesi Il Messaggero gazetesine  demeç verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Rijeka'yı son  dakika golüyle 3-2 yenerek bu maça çıkıyor olmalarının önemine işaret eden milli  oyuncu, "Avrupa Ligi maçını kazanmak çok önemliydi. Olumlu bir sonuç. Yarınki  maç, bu sezon oynayacağımız önemli karşılaşmalardan biri. Her zafer bize güven  katacak." dedi.

Roma'yı, Bayer Leverkusen forması giydiği dönemden tanıdığını, 2015'te  UEFA Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığını belirten Hakan Çalhanoğlu,  "Sarı-kırmızılılar, iyi oyuncuları olan agresif ve güçlü bir takım. Güzel bir maç  olacak. Elimizdeki silahları kullanarak, en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diye  konuştu.  

Edin Dzeko'yu nasıl durdurmayı düşündükleri sorusuna milli oyuncu,  "Edin, çok güçlü, zeki ve tehlikeli bir oyuncu. Savunmadaki takım arkadaşlarıma  güvenim tam. Kolay olmayacağını biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini  yapacağız." ifadelerini kullandı.

Serie A'da şu ana kadar oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet ve 2 de  yenilgi alan kırmızı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu, "Lazio ve Sampdoria  maçlarında iyi oynamadık. O iki maçı hemen unutmalı ve Roma mücadelesine  odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi anlaştığını da dile getiren  Çalhanoğlu, onun taktiksel görüşlerini benimsediğini, genç teknik adamın  kendileriyle her gün konuştuğunu ve motive etmeye çalıştığını aktardı.

Milli futbolcu, 10 numaralı formayı giymesine ilişkin ise, "10  numaralı formayı taşımak benim için gurur. Özel bir sayı. Herkesin gözü  üzerinizde. Her zaman daha fazlasını vermek durumundasınız." şeklinde görüş  belirtti.

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