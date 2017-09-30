Hakan Çalhanoğlu: O iki maçı hemen unutmalıyız

Yaz transfer döneminde Milan'a transfer olan 23 yaşındaki Çalhanoğlu, takımının yarın San Siro'da yapacağı Roma maçı öncesi Il Messaggero gazetesine demeç verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvat temsilcisi Rijeka'yı son dakika golüyle 3-2 yenerek bu maça çıkıyor olmalarının önemine işaret eden milli oyuncu, "Avrupa Ligi maçını kazanmak çok önemliydi. Olumlu bir sonuç. Yarınki maç, bu sezon oynayacağımız önemli karşılaşmalardan biri. Her zafer bize güven katacak." dedi.

Roma'yı, Bayer Leverkusen forması giydiği dönemden tanıdığını, 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde onlara karşı oynadığını belirten Hakan Çalhanoğlu, "Sarı-kırmızılılar, iyi oyuncuları olan agresif ve güçlü bir takım. Güzel bir maç olacak. Elimizdeki silahları kullanarak, en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Edin Dzeko'yu nasıl durdurmayı düşündükleri sorusuna milli oyuncu, "Edin, çok güçlü, zeki ve tehlikeli bir oyuncu. Savunmadaki takım arkadaşlarıma güvenim tam. Kolay olmayacağını biliyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Serie A'da şu ana kadar oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet ve 2 de yenilgi alan kırmızı-siyahlı takımın orta saha oyuncusu, "Lazio ve Sampdoria maçlarında iyi oynamadık. O iki maçı hemen unutmalı ve Roma mücadelesine odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile iyi anlaştığını da dile getiren Çalhanoğlu, onun taktiksel görüşlerini benimsediğini, genç teknik adamın kendileriyle her gün konuştuğunu ve motive etmeye çalıştığını aktardı.

Milli futbolcu, 10 numaralı formayı giymesine ilişkin ise, "10 numaralı formayı taşımak benim için gurur. Özel bir sayı. Herkesin gözü üzerinizde. Her zaman daha fazlasını vermek durumundasınız." şeklinde görüş belirtti.