Hakan Çalhanoğlu transferi Galatasaray'da mı? Hakan Çalhanoğlu kimdir?

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a transfer mi oldu? Hakan Çalhanoğlu kimdir? Futbol severler bu soruların yanıtlarını internetten sık sık araştırmaya başladı. Galatasaray’da Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu transferini istedi. Terim’in gözdesi Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a transfer olacak mı? Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir? Hakan Çalhanoğlu futbol kariyeri merak ediliyor. Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı. 14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi. İşte Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a transfer mi oldu? Hakan Çalhanoğlu kimdir? sorularının cevabı ve tüm detaylar sizlerle…

İki bomba birden: Terim iki yıldızı getirecek!

Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak. Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi.

İtalyan ekibi Milan'a gittikten sonra takımın başına Gattuso geçince gözden düşen Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü üzerinde durulurken, aynı şekilde Roma forması giyen Cengiz Ünder için de bu yöntem izlenecek. Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Mannheim, Almanya’da doğdu. Aslen Bayburtlu olan Hakan Çalhanoğlu, çok küçük yaşlarda Waldhof Mannheim altyapısında futbola başladı. 2009 yılında Karlsruher takımına geçti. Hakan Çalhanoğlu, 2011 yılında 17 yaşında iken Karlsruher A takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladı. İlk defa 2011 yılının Kasım ayında bir hazırlık maçında A takımıyla birlikte sahaya çıktı. 5 Şubat 2012 tarihinde ilk remi maçında oynadı.

14 Ağustos 2012 tarihinde Hamburg takımına transfer oldu ancak eski takımında kiralık olarak görev yapmaya devam etti. Sezon sonunda attığı 17 golle gol krallığında dördüncü oldu. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Lig futbolcusu seçildi.

2013-2014 sezonunda Hamburg takıma katıldı. 31 Ağustos 2013 tarihinde Eintracht Braunschweig maçında 79. dakikada oyuna giren Hakan Çalhanoğlu, bir dakika sonra ilk Bundesliga golünü atarken, 90. dakikada frikikle bir gol daha attı. 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ile tranfer olarak 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golünü attı.

Hakan Çalhanoğlu, 31 Mart 2015 tarihinde hazırlık maçında Türkiye'nin 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Lüksemburg karşılaşmasının 87. dakikasında takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu gol Türkiye formasıyla A takımlar seviyesinde attığı ilk gol oldu.[ Hakan Çalhanoğlu Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçında bir tanesi frikikten olmak üzere iki gol attı. Daha sonra Çek Cumhuriyeti ile oynanan 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bir gol atmış bu da a millî takım seviyesinde resmi maçlarda attığı ilk gol oldu. Türkiye'nin Hırvatistan ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında frikikten gol atarak takımına 1 puan kazandırdı. Dünya Kupası Elemeleri 2. maçında penaltıdan 1 gol ve bir tane de asist yaptı. Hakan Çalhanoğlu a millî takım formasıyla çıktığı 25 maçta 8 gol attı.