Hakan Çalhanoğlu kırmızı kart gördü Milan, Roma'ya evinde kaybetti
Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Milan evinde Roma'yı ağırladı. Milan'da Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken Roma'da Cengiz Ünder yedek kulübesinde oturdu.
İlk yarı 0-0 eşitlikle sona ererken Roma 72'de Dzeko ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Florenzi farkı ikiye çıkarırken 80'de Hakan Çalhanoğlu'nın kırmızı kartla oyundan atılmasıyla Milan havlu attı.
Bir maçı eksik Roma puanını 15 yaparken Milan 12 puanda kaldı.
(Ajanspor)
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