Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Çalhanoğlu Milanlı taraftarlardan özür diledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dün mağlup oldukları Roma maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakması nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakan Çalhanoğlu, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, 2-0  yenildikleri ve 79. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10  kişi bıraktığı Roma maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
Roma karşısında aldıkları yenilgi için "Dünkü sonuç hayal kırıklığı."  ifadesini kullanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları kaydetti:
 
"Oyunun kontrolü bizdeydi. Herkes gördü ki, biz her şeyi yaptık. Skor  da üretebilirdik ama bu olmadı. Ben ikinci sarı kartı gördüğüm için üzgünüm.  Taraftarlardan özür dilerim. Ne yazık ki derbiyi kaçıracağım. Ama yine de milli  takım arasından sonra takım olarak gelecek maçlarda en iyi şekilde mücadele  edeceğimize eminim."
 
Milan, ligin 8. haftasındaki derbide 15 Ekim'de Inter'e konuk olacak.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

TKDK'dan aldığı hibe desteği ile patron oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA