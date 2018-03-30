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Hakan Çalhanoğlu: Milli takım seçimim kolay olmadı ama Türkiye benim ve ailemin evi

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Corriere della Sera gazetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Corriere della Sera gazetesine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda gösterdiği performansla İtalya'da tüm dikkatleri üzerine çeken Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda elendikleri Arsenal maçıyla ilgili yine gündem yaratacak sözler sarf etti.

Mücadelenin hemen ardından "Maçın adamı hakemdi." sözleriyle gündeme gelen başarılı futbolcu, söz konusu karşılaşmayla ilgili bir soru üzerine "Arsenal maçından öğrendiğim en önemli şey, bir hakemin maçı değiştirebileceğiydi." cevabını verdi.

Hakan, Almanya'da doğmasına rağmen neden Türk milli takımını seçtiğine yönelik soruyu ise, "Bu, kolay bir seçim değildi. Almanya'ya müteşekkirim çünkü orada doğdum ve futbolu orada öğrendim. Ancak Türkiye, benim ve ailemin evi." şeklinde yanıtladı.

(Fanatik)

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