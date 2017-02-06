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Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de CAS'tan

CAS Genel Sekreteri Matthieu Reeb, Bayer Leverkusen'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesi kararının kasıtlı bir şekilde ara transfer döneminin sona ermesinin ardından açıklandığına ilişkin suçlamaları reddetti.

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Reeb, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada,  tahkim kurulundan çıkan kararın açıklanabileceği onayı alındığında, bunu hemen  2  Şubat’ta ilgili taraflara bildirdiklerini belirtti.
 
Bayer Leverkusen Kulübünün, CAS'ın söz konusu kararı kasıtlı bir  şekilde ara transfer döneminin bitmesinin ardından açıkladığı yönündeki  suçlamasının doğru olmadığını ifade eden Reeb, Bayer Leverkusen'in davanın tarafı  olmadığından CAS tarafından da bilgilendirilmediğini kaydetti.
 
Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, kararın ara  transfer dönemi bittikten sonra açıklanmasını "iki yüzlülük" olarak nitelemişti.
 
FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a  karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan  Çalhanoğlu'na futboldan 4 ay men cezası verilmişti. CAS ise 2 Şubat'ta milli  futbolcuya FIFA tarafından verilen cezayı onamıştı.

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