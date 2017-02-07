Hakan Çalhanoğlu Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gidiyor
CAS tarafından 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.
- Ajansspor
Alman ekibi, bu kararın ağır olduğu görüşünde birleşirken, Çalhanoğlu’nun Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak geçici bir çözüm alma düşüncesinde olduğu gündeme geldi.
Alman basınında çıkan haberlere göre Çalhanoğlu ; futboldan uzak kalmamak için Lozan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracak ve eğer bu başvuru olumlu neticelenirse oyuncunun hafta sonunda bile forma giyebileceği yazıldı.
Bu arada Trabzonspor’un şikayeti üzerine 4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, Leverkusen kadrosunda yer almaya devam ediyor. Leverkusen’in CEO’su Michael Schade, futbolcunun takımla birlikte çalışacağını dile getirmişti.
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