Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması: Kendimi göstereceğim

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Milan'ın Milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan ayrılık dedikoduları hakkında konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımdan ayrılıp Galatasaray veya Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya Kupası'nda ezeli rakipleri Inter'i eledikleri maçın ardından konuşan Çalhanoğlu, ''Hakkımda çıkan dedikodular doğru değil. Sadece 6 aydır buradayım ve ayrılmaya niyetim yok. Ben bir Milanlıyım ve kanıtlamam gereken şeyler var.'' sözlerini kullandı.

''KENDİMİ GÖSTERECEĞİM''

Ayrılmayı düşünmediğini belirten Milli futbolcu, ''İtalyanca öğrenmeye başladım. İtalya'da hayat çok güzel. Tabii ki her zaman oynamak çok kolay olmuyor ama bu, başka bir takıma gideceğim anlamına gelmiyor. Daha çok oynama şansının geleceğine inanıyorum. Ben de kendimi gösterme şansı bulacağım'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Türkiye ile ABD arasındaki kriz sona erdi

Denizin altındaki bu görüntü korkuttu

Denizin altındaki bu görüntü korkuttu

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

'Sırt çantası ev' şaşkına çevirdi

Uçak binaya daldı

Uçak binaya daldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA