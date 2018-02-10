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Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, deplasmanda SPAL'ı 4-0 yendi

İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalahanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti.

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Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65'inci dakikalarda Patrick Cutrone, 73'üncü dakikada Lucas Biglia ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.

Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, SPAL ise 17 puanda kaldı.

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