Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan, deplasmanda SPAL'ı 4-0 yendi
İtalya Serie A'nın 24'üncü haftasında milli futbolcu Hakan Çalahanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda SPAL'ı 4-0 ile geçti.
Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 2 ve 65'inci dakikalarda Patrick Cutrone, 73'üncü dakikada Lucas Biglia ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.
Milano ekibi bu sonucun ardından puanını 38'e yükseltirken, SPAL ise 17 puanda kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.