Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş'a soruşturma

Sadece Bundes Liga’nın değil Avrupa’nın en iyi ‘10’ numaraları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu, menajeriyle beraber yaptığı ön anlaşmadan sonra 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'da forma giymesi gerekirken milli futbolcunun söz konusu dönemdeki kulübü Karlsruher ile bordo-mavili ekip arasında gerekli anlaşmaya varamamış ve transfer gerçekleşmemişti.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ YANDI!

O dönem Trabzonspor’dan 200 bin Euro alan menajer Bektaş Demirtaş hakkında, Berlin savcılığı tarafından vergi kaçakçılığı suçuyla soruşturma açıldı. Aldıkları parayı vergi beyannamesinde göstermeyen menajer Demirtaş’ın 5 yıla kadar hapsi istenirken, Alman hükümetinin vergi konularına bir hayli önem verdiği, menajer Bektaş Demirtaş’ın 6 yıldan beri takip edildiği öğrenildi.

Bilindiği gibi, ülke futboluna damga vuran isimlerden biri olan Uli Hoeness’e bu suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.