Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş'a soruşturma
B.Leverkusen ve Türkiye Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş hakkında soruşturma açıldı.
Sadece Bundes Liga’nın değil Avrupa’nın en iyi ‘10’ numaraları arasında gösterilen Hakan Çalhanoğlu, menajeriyle beraber yaptığı ön anlaşmadan sonra 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'da forma giymesi gerekirken milli futbolcunun söz konusu dönemdeki kulübü Karlsruher ile bordo-mavili ekip arasında gerekli anlaşmaya varamamış ve transfer gerçekleşmemişti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ YANDI!
HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ YANDI!
O dönem Trabzonspor’dan 200 bin Euro alan menajer Bektaş Demirtaş hakkında, Berlin savcılığı tarafından vergi kaçakçılığı suçuyla soruşturma açıldı. Aldıkları parayı vergi beyannamesinde göstermeyen menajer Demirtaş’ın 5 yıla kadar hapsi istenirken, Alman hükümetinin vergi konularına bir hayli önem verdiği, menajer Bektaş Demirtaş’ın 6 yıldan beri takip edildiği öğrenildi.
Bilindiği gibi, ülke futboluna damga vuran isimlerden biri olan Uli Hoeness’e bu suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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