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Fatih Terim'in yeni prensi Yusuf Yazıcı oldu

Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasının ardından, yıldız futbolcunun yerini doldurmak isteyen Fatih Terim, Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı'yı gözüne kestirdi.

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Batuhan Karadeniz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Nuri Şahin... Hepsinin ortak özelliği Fatih Terim tarafından genç yaşlarında milli takıma kazandırılmaları... Tecrübeli teknik adamın son gözdesi ise Trabzonspor’un gelecek vaad eden yıldızı Yusuf Yazıcı.
 
Ersun Yanal’ın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terim’in göz hapsine aldığı öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu’nun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terim’in, Yusuf’u da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi. 
 
4 gol, 6 asist!
 
Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusuf’un, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. 

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