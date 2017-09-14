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Hakan Dinçay'ın cenazesinde Aziz Yıldırım ile Ali Koç bir araya gelmedi

Fenerbahçe Kulübünün vefat eden asbaşkanlarından Hakan Dinçay, toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü hastanede 56 yaşında hayatını kaybeden Hakan Dinçay  için Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle  namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım,  sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  Başkanı Yıldırım Demirören, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Başkan  Vekili Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer  Onan, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbul Başakşehir Kulübü  Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Ali Koç,  Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli  futbolcular ve kadın voleybolcular ile spor camiasında birçok isim katıldı.

Dinçay'ın naaşı, kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na  defnedildi.

BİR ARAYA GELMEDİLER

Bu arada cenaze namazında dikkat çeken bir detay gelişti. Başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı ve eski asbaşan Ali Koç yanyana gelmedi. 

Bir çok kişinin yanyana getirmeye çalıştığı ikilinin yan yana gelmemesi dikkat çekti.

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