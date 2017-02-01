Hakem, futbolcunun hayatını kurtardı!
İstanbul Süper Amatör Küme 7. Grup’ta hafta sonu oynanan Kurtköyspor-Yenibosnaspor maçında izleyenler korkutan bir olay yaşandı.
Kurtköy Stadı’ndaki mücadelede bir pozisyonda rakibiyle çarpışan Yenibosnaspor kalecisi Hüseyin Karagedik’in dili boğazına kaçtı. Müsabakanın hakemi Doğan Suphi Turan, hemen müdahale ederek futbolcunun içeri kaçan dilini çıkararak hayatını kurtardı.
Yenibosnaspor Kulübü Yönetim Kurulu bir mesaj yayımlayarak, hakem Turan’a ve hakem camiasına teşekkür etti. Bu olayla birlikte, bu sezon İstanbul’da hakemlerin futbolcu hayatı kurtardığı olay sayısı üç oldu. Daha önce Selimiye ve Ayazağa statlarında benzer olaylar yaşanmış ve hakemler dili boğazına kaçan futbolculara müdahale etmişti.
Hürriyet
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