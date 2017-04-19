Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Vidal maçtan sonra hakem odasını basmaya gitti araya polisler girdi

Dün gece haksız bir şekilde oyundan atılan Vidal, maçın hakemi Viktor Kassai'nin odasını basmak istedi.

  • Skorer
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Real Madrid-Bayern Münih maçında kırmızı kartla oyundan atılan Arturo Vidal, maçın ardından olay çıkardı. Hakem Viktor Kassai'nin performansını 'hırsızlık' olarak nitelendiren Şilili futbolcunun Santiago Bernabeu'da hakem odasını basmaya çalıştığı ortaya çıktı. 

Arturo Vidal maçın ardından takım arkadaşları Thiago Alcantara ve Robert Lewandowski ile birlikte memnuniyetsizliklerini göstermek üzere hakem odasına gitti. Kızgın üç arkadaşı, araya giren polislerin engellediği ve olayın büyümesini önlediği belirtildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: CHP, sokakta kaos peşinde olursa millet gereken cevabı verir

Başbakan Yıldırım: CHP, sokakta kaos peşinde olursa millet gereken cevabı verir

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA