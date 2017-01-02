Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hakem Süleyman Belli disiplin kuruluna sevk edildi

İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan hakem Süleyman Belli disiplin kuruluna sevk edildi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İstanbul'daki terör saldırısının ardından sosyal medyada olumsuz paylaşımlarda bulunan Kütahya ili hakemi Süleyman Belli'nin Amatör Futbol Disiplin Kuruluna (AFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hukuk müşavirliği, sosyal paylaşım platformunda milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ile paylaşımlarda bulunması nedeniyle il hakemi Süleyman Belli'nin, Merkez Hakem Kurulu talimatının 38/a. maddesi uyarınca tedbirli olarak AFDK'ya sevkine karar verdi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Diyarbakır"da ilçe emniyet müdürlüğüne saldırı

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

İşte 2017'ye damga vuracak dev projeler

Almanya'da katliam gibi kaza!..

Almanya'da katliam gibi kaza!..

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA