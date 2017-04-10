Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rodallega: Maç bitti, hala o an aklımda gol olsaydı, her şey değişirdi

Beşiktaş maçında 52 metreden attığı şutla dikkat çeken Hugo Rodallega 4-3'lük mağlubiyetten sonra 'Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişirdi' dedi.

  • HT
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Unutulmaz maçta Trabzon’u 3-2 öne geçiren golü atan Hugo Rodallega, skor 3-3’e geldikten sonra santradan çektiği inanılmaz şutun üst direkten geri gelmesinin ve devamında mücadeleyi 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...

52 metreden gönderdiği füzeyle gecenin hareketini yapan Kolombiyalı forvet, “Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişir, kazanırdık. Çok üzgünüm. Taraftarımızı sevindirmek, galibiyet armağan etmek isterdik. Olmayınca olmuyor” yorumunu yaptı.

Kalan maçları kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini dile getiren Rodallega, şöyle devam etti: “Beşiktaş maçını kazansaydık, Avrupa’ya gitme yolunda büyük bir engeli aşmış olurduk. Çok iyi takımız, Avrupa’yı hak ediyoruz. Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

Maskeli teröristler'Evet' oyu kullanacakları silahla tehdit etti

TRT muhabirinin harika doğa evi

TRT muhabirinin harika doğa evi

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Nisan karı yolu kapattı, ulaşım aksadı

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

Yüzbinler 'Evet' için Gündoğdu Meydanı'nda buluştu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA