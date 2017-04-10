Rodallega: Maç bitti, hala o an aklımda gol olsaydı, her şey değişirdi
Beşiktaş maçında 52 metreden attığı şutla dikkat çeken Hugo Rodallega 4-3'lük mağlubiyetten sonra 'Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişirdi' dedi.
- HT
Unutulmaz maçta Trabzon’u 3-2 öne geçiren golü atan Hugo Rodallega, skor 3-3’e geldikten sonra santradan çektiği inanılmaz şutun üst direkten geri gelmesinin ve devamında mücadeleyi 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor...
52 metreden gönderdiği füzeyle gecenin hareketini yapan Kolombiyalı forvet, “Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişir, kazanırdık. Çok üzgünüm. Taraftarımızı sevindirmek, galibiyet armağan etmek isterdik. Olmayınca olmuyor” yorumunu yaptı.
Kalan maçları kazanıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek istediklerini dile getiren Rodallega, şöyle devam etti: “Beşiktaş maçını kazansaydık, Avrupa’ya gitme yolunda büyük bir engeli aşmış olurduk. Çok iyi takımız, Avrupa’yı hak ediyoruz. Antalya maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz.”
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