Rodallega: Maç bitti, hala o an aklımda gol olsaydı, her şey değişirdi Beşiktaş maçında 52 metreden attığı şutla dikkat çeken Hugo Rodallega 4-3'lük mağlubiyetten sonra 'Maç bitti, hala o an aklımda... Gol olsaydı, her şey değişirdi' dedi.