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Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Gökhan İnler - Yusuf Erdoğan takası

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Gökhan İnler'in Trabzonspor'a, Yusuf Erdoğan'ın ise Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında sezon sonunda önemli bir takasın gerçekleşeceği öne sürüldü.

Bu sezonun devre arasında Olcay Şahan'ı Trabzonspor'a satan Siyah- Beyazlı yönetimin bu kez Karadeniz kulübünden Gökhan İnler'e karşılık Yusuf Erdoğan'ı alacağı yoğun biçimde konuşuluyor. Beşiktaş, Yusuf Erdoğan için geçtiğimiz sezonlarda da birkaç kez Trabzonspor'la görüşmüş ama bu transfer o dönemde olgunlaşmadan son bulmuştu.

Gökhan İnler'in Beşiktaş'ta çok az şans bulduğu için rahatsız olması ve sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istemesi bu transferin gerçekleştirme ihtimalini artırıyor. Yusuf Erdoğan da Şenol Güneş faktörü nedeniyle Beşiktaş'a çok sıcak bakıyor. İki takımın yöneticilerinin bu takas için bir ön görüşme yaptığı ve fikir alışverişinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Yusuf Erdoğan da Şenol Güneş faktörü nedeniyle Beşiktaş'a çok sıcak bakıyor. İki takımın yöneticilerinin bu takas için bir ön görüşme yaptığı ve fikir alışverişinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Yusuf Erdoğan'ı çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede, "Transferi gerçekleşirse sevinirim. Onu bu takıma en iyi şekilde monte ederiz. Yusuf Erdoğan özellikleri olan çok yönlü bir oyuncu. Oyun içinde bazı zaafları var ama onda farklı özellikler oluşturabilirim" dediği öne sürüldü.

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