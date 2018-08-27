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Halep'ten erken veda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Simona Halep, Kaia Kanepi'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınların dünya 1 numarası Simona Halep, Kaia Kanepi'ye 2-0 yenilerek ilk turda elendi.
 
ABD'nin New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası, sürpriz bir sonuçla başladı.
 
Tek kadınlarda bu yılın Fransa Açık şampiyonu Rumen Halep, ABD Açık'ın ilk turunda dünya sıralamasının 44. basamağındaki Estonyalı Kanepi ile karşılaştı.
 
Rakibine bir saat 16 dakika süren karşılaşma sonucu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Halep, turnuvaya ilk turda veda etti.
 
Böylece Halep, açık dönemde dünya klasmanının zirvesindeyken ABD Açık'tan ilk turda elenen ilk kadın tenisçi oldu.

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