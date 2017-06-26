Halil Altıntop Augsburg'dan ayrıldığını duyurdu

Halil Altıntop, 4 yılını geçirdiği Almana Bundesliga ekibi Augsburg ile biten sözleşmesini yenilememe kararı aldığını açıkladı.

Ayrılığın nedenini açıklayan Halil, "4 yıldır Augsburg'da harika anılarım oldu. İyi şeyler başardık ve taraftarlarımızla güzel tecrübeler elde ettik. Harika insanlarla tanıştım. Şimdi gerekli adımı atıp, Augsburg'dan ayrılıyorum. Yeni bir sayfa açmak ve Augsburg'ta yerimi gençlere bırakmak istiedim" ifadelerini kullandı.

"HALİL'İN ALDIĞI KARARA ÜZÜLDÜK"

Augsburg Yöneticisi Stefan Reuter ise, Halil'in kararının kendilerini üzdüğünü söylerken, "Halil'in kararı bizi üzdü, çünkü son yıllarımızda bizim önemli bir liderimiz oldu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da takım için %100'ünü verdi. Kalmasını isterdik, kararına saygı duyuyoruz. Halil Augsburg'da her zaman saygıyla karşılanacak" diye konuştu.

2013'te Trabzonspor'dan Augsburg'a transfer olan Halil, Bundesliga'da 115 maça çıktı ve 22 kez ağları sarstı. (Sporx)