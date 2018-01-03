Halil Altıntop kadro dışı kaldı

Sezon başında Augsburg'dan bonservissiz bir şekilde Slavia Prag'a transfer olan Milli futbolcu Halil Altıntop için Çekya kariyeri iyi geçmedi.

Slavia Prag takımının teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, Halil Altıntop, Ruslan Rotan ve Dusan Svento'yu kadro dışı bıraktı. Slavia Prag basın sözcüsü Michal Bycek, ''Üç futbolcuya kendilerine takım bulmaları için izin verdik'' açıklaması yapıldı.

Çekya Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Altıntop, Prag ekibinde sadece 10 maça çıkabildi ve 2 gol, 1 asist yapabildi.