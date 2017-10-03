Haluk Canatar: Yalçın Ayhan, şoför Gökhan beyle itiş-kakış yaşadı

Süper Lig’de skandallar bitmiyor, her hafta yeni bir olay yaşanıyor. Kamuoyu Beşiktaş soyunma odasında Talisca ile Caner arasındaki olayı tartışıyor. Ancak skandalın asıl adresi Malatya’ydı. Ev sahibi Yeni Malatyaspor’un, Konya’yla gergin geçen maçının ardından tecrübeli futbolcu Yalçın Ayhan, kulübün otobüs şoförüne saldırdı. İşte olayın perde arkası: Mücadelenin ardından soyunma odasında oyuncular hararetli bir şekilde kaçan galibiyetin tartışmasını yaşarken kulüp şoförü de oradaydı. Yalçın Ayhan, oyuncuların maç konuşmalarına karışan şoföre, “Senin ne işin var burada diyerek” tepki gösterdi.

Arkadaşları ayırdı!

Karşı taraftan da sert tepki gelince sinirlenen ve şoföre saldıran Yalçın’ı takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Takım kaptanı olan Yalçın Ayhan’ın soyunma odasına daha önce de oyuncular dışında kimsenin girmemesi konusunda yönetime uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Yalçın Ayhan’ın menajeri Haluk Canatar ise olayın abartıldığını belirtip şunları söyledi:

"Böyle bir olay oldu. Soyunma odası mahrem bir yerdir. Yeni Malatyaspor’un şoförü hakkında konuşmayacağım, tanımıyorum. Yalçın’ı iyi tanıyorum. Futbolda adına kitap yazılsa bu adam Yalçın Ayhan’dır. Maç sonunda şoför soyunma odasına girmiş. Yalçın da yöneticileri Gökhan beye demiş, ‘Oyuncular rahat etsin, soyunma odasında kimse olmasın’ diye. Şoför sonradan Yalçın’ın yanına geliyor. “Sen kimsin, gireceğim yere sen mi karar vereceksin?” ifadelerini kullanıyor. Orada bir itişme-kakışma oluyor.”

(Fanatik)