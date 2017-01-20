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Hamburger karşılığında oynuyordu, şimdi milyonlar kazanıyor

Everton'ın haftalık 90 bin pound kazanan Afrikalı Yıldızı Yannick Bolasie, kariyerinin ilk dönemlerinde hamburger karşılığında oynuyormuş.

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Everton'ın bu sezon başında Crystal Palace'tan yaklaşık 28 milyon euro karşılığında transfer ettiği yıldız hücum oyuncusu Yannick Bolasie, bir zamanlar ödemesini attığı gol başına bir hamburger şeklinde alıyormuş.

Amatör kümede Hillingdon Borough takımında hamburger karşılığında oynayan Bolasie şuan haftalık 90 bin pound kazanıyor ve senelik kazancı 15 milyon türk lirasının üzerinde.

Daily Mirror'a konuşan Hillingdon Borough başkanı Dee Dhand, "Bolasie ile haftalık 20 pounda anlaşmak istiyordum ama diğerleri kabul etmedi. Bu yüzden anlaşma gol başına hamburger üzerinden gerçekleşti. Bir keresinde 8 gol attı ve kazandığı hamburgerleri takım arkadaşlarıyla paylaştı" diye aktardı. 

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