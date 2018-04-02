Hami Mandıralı: Galatasaray, Trabzonspor'u ezdi

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, 2-1'lik Galatasaray yenilgisinin ardından Takvim Gazetesi'nde "Yıldız çok, ruh yok" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Hami Mandıralı'nın bordo mavililere o eleştirisi...

Trabzonspor'un son umudu Avrupa kupalarına gitmek, Galatasaray'ın ise şampiyon olmak. Böylesine önemli bir maçta Trabzonspor'un ortaya koyduğu oyun oldukça yetersizdi. Galatasaray oldukça etkili oynuyor fakat Trabzonspor futbol adına bir şey üretemedi. Çünkü Trabzonspor'da bazı oyuncular isteksiz oyunları ile takımın eksik bırakıyor. Böyle olunca Galatasaray taraftarının da desteğiyle rakibini eziyor.

Sarı-Kırmızılıların hocası Fatih Terim takımını maça çok iyi hazırlamıştı ve bunun da sonuncunda hedefe ulaştı. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise takımı eksik bırakan oyuncuları kötü performansına rağmen oyunda tuttu bu da yenilgiyi hazırladı. Trabzonspor'da isim yapmış bazı oyuncular sezon başından bu yana hiçbir varlık gösteremedi. Milan'dan çok büyük paralara alınan Sosa dün de takıma hiçbir katkı yapmadı. Rıza hoca bu isimlere forma verirken biraz daha düşünmeli.

(Takvim)