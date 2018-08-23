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Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli atletlerden Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya kazandı.

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2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli atletlerden Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya kazandı. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde T53 kategorisinde kadınlar 400 metre yarışı yapıldı.
 
Ay-yıldızlı atlet Hamide Kurt, 57.76 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hamide ayrıca 1:03.45 ile Büyük Britanyalı atlet Tanni Grey-Thomson’a ait şampiyona rekorunu da geliştirdi.
 
Aynı yarışta piste çıkan Zeynep Acet ise 1:09.62 ile gümüş madalya aldı. Bir diğer milli sporcu Nurşah Usta da 1:13.11 ile yarışı 4. sırada tamamladı.
 
Hamide Kurt iki gün önce T53 kategorisinde kadınlar 200 metrede altın madalya kazanmış, aynı yarışta Zeynep Acet de gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

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