Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu
2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli atletlerden Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya kazandı.
2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda milli atletlerden Hamide Kurt altın, Zeynep Acet ise gümüş madalya kazandı. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Stadı’nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde T53 kategorisinde kadınlar 400 metre yarışı yapıldı.
Ay-yıldızlı atlet Hamide Kurt, 57.76 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hamide ayrıca 1:03.45 ile Büyük Britanyalı atlet Tanni Grey-Thomson’a ait şampiyona rekorunu da geliştirdi.
Aynı yarışta piste çıkan Zeynep Acet ise 1:09.62 ile gümüş madalya aldı. Bir diğer milli sporcu Nurşah Usta da 1:13.11 ile yarışı 4. sırada tamamladı.
Hamide Kurt iki gün önce T53 kategorisinde kadınlar 200 metrede altın madalya kazanmış, aynı yarışta Zeynep Acet de gümüş madalyanın sahibi olmuştu.
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