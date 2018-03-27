Hammarby'ye transfer olan Erkan Zengin'in 26 numaralı formayı giymesi dikkat çekti

Tecrübeli oyuncu Erkan Zengin yeni takımıyla ilk maçına çıktı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin futbola başladığı kulübü Hammarby takımına transfer olmuştu.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımıyla ilk maçına çıktı. Hammarby’ın Norrköpig ile oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında Nikola Djurdjic yerine oyuna giren Erkan 22 dakikada sahada kaldı. Erkan Zengin’in yeni takımında 26 numaralı formayı tercih etmesi dikkat çekti.