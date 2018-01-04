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Hamza Hamzaoğlu Antalyaspor'la anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Leonardo Araujo ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu oldu.

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Kırmızı-beyazlı kulüp, Leonardo sonrası futbol takımı teknik direktörlüğü için Hamzaoğlu ile anlaştı.

Hamzaoğlu, Antalyaspor'un bugün başlayan devre arası kampında, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü için 5 Ocak Cuma günü imza töreni düzenlenebileceği belirtildi.

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