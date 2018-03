Hamza Hamzaoğlu: Antalyaspor'un en zor yılı. Düşme baskısını en az hisseden takımız

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa maçında 3 puan kazanılmasının hem sevindirici hem de sezonun ilk deplasman galibiyetinin ligin 26'ncı haftasında elde edilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Antalyaspor'un ligde bulunduğu konum itibariyle kazanılması gereken Kasımpaşa maçında alınan 3 puanın çok kıymetli olduğuna değinen Hamzaoğlu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyi bir hazırlık yapıp sonrasında oynayacakları Bursaspor karşılaşmasında galibiyeti hedeflediklerini belirtti.

"DÜŞME BASKISINI EN AZ HİSSEDEN TAKIMIZ"

Antalyaspor'un düşme potasındaki takımlara yakın sıralamada yer almasının futbolcularının üzerinde baskı oluşturduğuna dikkati çeken Hamzaoğlu, "Ligin alt sıralarında olmak, insanı o psikolojiye sokuyor. Biz bunu en az hisseden takımız diye düşünüyorum. Hem oyuncularımıza güveniyoruz hem de ortamımız oldukça iyi. Bir kaç hafta sonra yukarı çıkarak rahatlamış oluruz" dedi.

"BİRAZ SABIRLI VE DAHA GERÇEKÇİ HAREKET ETMEK GEREKİYOR"

Antalyaspor'un geçen sezon ligi 5'inci sırada tamamlamasına rağmen şu anda alt sıralarda yer aldığını anımsatan Hamzaoğlu, şöyle konuştu: "Geçen sezonu 5'inci tamamlayan takım, bu seneki hedefini daha iyi koymalıydı. Bu hedef hem Avrupa kupaları hem de olursa Şampiyonlar Ligi olarak düşünülmüş ama tabi düşünülen her şey futbolda birebir karşılığını bulmuyor. Biraz sabırlı ve daha gerçekçi hareket etmek gerekiyor. Antalyaspor'un bu hedeflere ulaşması için biraz daha zamana ihtiyacı var ama imkansız değil. Planlı bir şekilde sabırla hep beraber destek olarak ilerlenirse bu hedefler ulaşılmaz değil. Daha gerçekçi adımlar atmak gerekiyor. Biraz bunun sıkıntısı yaşadı Antalyaspor ve bekleneni bulamadı. Bazı oyunculardan, yapılan transferlerden hedeflenen puanlara ulaşılamadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu gerçekleşir."

"HER SENE 10-15 TRANSFERLE BU İŞ OLMAZ"

Antalyaspor'un bir sezon önce ligi 5'inci sırada tamamlayıp, sonraki sezonda alt sıralarda yer almasının Türk futbolunda çok örneği bulunduğunu aktaran Hamzaoğlu, şunları söyledi: "İstikrar var mı ki Türk futbolunda bu başarılar her sene aynı şekilde devam etsin. Büyük takımların haricinde Medipol Başakşehir bunu son senelerde başardı. O da zaten yıllardan beri gelen istikrarlı yapıyı koruduğu için başardı. Her sene 10- 15 transferle bu iş olmaz. Futbol istikrar gerektiren bir oyun. Takımın birbirine alışması gerekiyor. Bunun için de zaman lazım. Eğer siz bu zamanı tanımazsanız takıma, oyunculara, yönetime, teknik direktörlere, o zaman istikrarsız bir yapıya bürünüyor. Herkes günü kurtarmaya çalışıyor. Günü kurtarayım derken bazen iyi bir seri yakalıyorsunuz başarılı oluyorsunuz, bazen de kötü bir havaya bürünüyorsunuz sonra başarısızlık geliyor. Bu bakış açımızla istikrarı yakalamak biraz zor. Her şeyden önce inşallah bunu değiştiririz. Sonra kulüpler daha istikrarlı yapıya kavuşur ve çizgilerini bozmadan devam ettirebilirler."

"TEK ODAKLANDIĞIMIZ BURSASPOR MAÇI"

Ligde her takımın birbirini yenebileceğine dikkati çeken Hamzaoğlu, "Biz inanıyoruz. Son haftalarda bu sıkıntılı durumdan çıkmış olacağız ama futbolda her şey var. Şu anda puan hesabı yaptığımız yok. Tek odaklandığımız önümüzdeki maç. O da Bursaspor maçı. İyi bir şekilde odaklanıp, maçtan iyi bir sonuçla çıkmamız gerekiyor. İnşallah bunu da başarırız" diye konuştu.

"ANTALYASPOR'UN EN ZOR YILI"

Yönetim tarafından sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcularla görüşmeler yapıldığını anlatan Hamza Hamzaoğlu, gelecek sezonun yapılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Gelecek sezon hedeflerinden bahseden Hamzaoğlu, "Önümüzdeki sene daha iyisini hedefleyeceğiz. Avrupa kupaları, şampiyonlar ligi gibi hedefimiz olmayacak. Şu anda bana göre Antalyaspor'un en zor yılı bu yıl. Bu sene ligi istediğimiz yerde bitirirsek, önümüzdeki yıl biraz daha sağlam adımlar atarak, ayaklarımızın üstünde daha rahat kalkmayı hedefleyeceğiz. Ligi iyi bir yerde bitirmeyi amaçlayacağız. Sonraki yılların hazırlığını yapacağız. Bir kaç sene sonra istenilen yerlere o hedefleri koyabileceğiz" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFTAYA KADAR SÜRECEKTİR"

Ligde şampiyonluk yarışı içinde yer alan takımlarda istikrarsızlık olduğuna değinen Hamza Hamzaoğlu, "Rakibin kim olduğu önemli değil. Herkes herkesi yenebiliyor. Kim fazla istiyorsa o hafta o kazanıyor. Yukarıdaki takımlarda sezonun son haftasına kadar o yarışı sürdüreceklerdir" diye konuştu.