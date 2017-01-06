Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hamza Hamzaoğlu, eski öğrencisi Güray Vural'ı istiyor

Trabzonspor’dan ayrılmaya hazırlanan Güray Vural, Bursaspor’a çok yakın... Eski öğrencisiyle bizzat görüşen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yıldız futbolcuyu ikna ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

La Havre’nin sağ beki Chebake’ye imza attırmak için gün sayan Bursaspor, kanatlara da takviye yapacak. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, devre arası transfer döneminde 3-4 isimle anlaşmayı planladıklarını söylerken, şu an gündemdeki bir numaralı futbolcu Güray Vural.
 
Öncelik istendi
 
Hamzaoğlu, Trabzonspor’dan ayrılmaya hazırlanan ve istikrarlı bir şekilde forma giyeceği takıma gitmek isteyen eski öğrencisiyle bizzat temasta. Güray ile 2 Süper Lig ekibinin daha yakından ilgilendiği öğrenilirken, Bursaspor elini çabuk tutuyor. Güray’ı ikna etmeye çok yaklaşan Hamza hoca, kulüpler bazında anlaşma sağlanmasını bekliyor. Timsah’ın hedefi, kiralık olarak 28 yaşındaki yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak. Bunun için Trabzonspor’dan öncelik istendi.
 
Akhisar’dan tanıyor
 
Hücum hattında her iki kanatta görev yapabilen Güray, sol bekte de oynuyor. Akhisar Belediyespor’da Hamza Hamzaoğlu döneminde patlama yapan ve A Milli Takım aday kadrosuna bile çağrılan başarılı futbolcu, eski hocasıyla yeniden çıkışa geçmek amacında. Transferin kısa zamanda sonuçlanması bekleniyor.
 
Fanatik

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA