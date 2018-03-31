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Hamza Hamzaoğlu: Kazanmamız gerekiyordu

Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor'un Bursaspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor'a karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından Antalya Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, sahadan üç puanla ayrıldıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Bugün çok önemli bir maçı kazandık. Kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım nasıl oynamaları gerekiyorsa, öyle oynadılar. İyi bir takıma karşı oynadık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra da devamını getiririz." dedi.

Hamzaoğlu, Bursaspor'a kalan maçlarında başarı diledi.

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