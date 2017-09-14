Hamza Hamzaoğlu: Malatyaspor'dan bana gelen bir teklif yok

Süper Lig'in yeni ekibi Evku Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik drektörlük görevi için çalışmalara ara vermeden başladı.

Malatyaspor'un ilk hedefi ise Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu oldu.

Sarı-Siyahlı takımın teknik direktör adayları arasında yer alan Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu

Malatyaspor iddialarını cevaplayan Hamzaoğlu, "Yeni Malatyaspor'dan tarafıma gelen bir teklif olmadı. Şu anda yurt dışındayım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; geride kalan sezonda Bursaspor ve son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran ancak istediği başarıyı yakalayaman tecrübeli teknik adam, sezon sonu Ankara ekibinden ayrılmıştı.

(Ajansspor)