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PFDK Hamza Hamzaoğlu'na 5 maç ceza verdi

Bursaspor - Trabzonspor maçında saha kenarında hakemlere gösterdiği tepki sebebiyle tribüne yollanan Hamza Hamzaoğlu'na PFDK'dan 5 maçlık ceza geldi.

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BURSASPOR Kulübünün, 13.01.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 NOLU bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
 
HAMZA HAMZAOĞLU'NA 5 MAÇ CEZA
 
Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün teknik sorumlusu HAMZA HAMZAOĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve futbolcusuna taktik vermesi suretiyle cezaya ve tedbire uyulmaması nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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