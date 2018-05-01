Hamza Yerlikaya'ya ödül

Ivan Franko Devlet Üniversitesinde gerçekleştirilen törene, 400'ü aşkın davetli takip ederken, bilim dalındaki ilk ödül Türk Spor Bilimine yaptığı katkılardan dolayı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonunun (TAFISA) onursal üyesi Prof. Dr. Erdal Zorba'ya takdim edildi.

Zorba'ya ödülü, UBIKS Başkanı Doç. Dr. Taner Bozkuş ve Lviv Beden Kültürü Devlet Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yevgen PRYSTUPA tarafından sunuldu.

Ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Zorba, "Türk sporuna ve bilimine önemli bir katkı yapan merhum Ahmet Hamdi Turgut hocamı rahmetle anıyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı sev ki toplum sevgiyle yoğrulsun ve büyüsün' diyen hocamın ismini yaşattığınız için sizlere minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kültür dalındaki ödül ise Ukrayna'dan Prof. Dr. Dmytro Bylj'e verildi. Blyj'in ödülü ise Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan ve Ivan Franko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volodymyr Melynk tarafından takdim edildi.

Ödüllerin sonuncusu ise spor dalında verildi. Bu ödülü ise "Asrın Güreşçisi" olarak anılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya aldı.

Ödül törenine bizzat katılamayan Yerlikaya'nın ödülünü Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı aldı. Ödülü Ukrayna Parlementosu Spor, Turizm, Aile Komitesi Başkanı ve Lviv Milletvekili Mykola Velychkovch ve İdareci Bürokratlar Birliği Genel Başkanı Yücel Can verdi.

Yerlikaya gibi dünya çapında bir ismin ödülünü almaktan büyük onur duyduğunu belirten Kabakçı, "Sayın Yerlikaya erken seçim nedeniyle buraya gelişini son gün iptal etmek durumunda kaldı. Kendisine ödülü layık gören düzenleme kuruluna saygılarını iletiyorum. Hamza Yerlikaya, ismini Türk ve dünya sporuna altın harflerle kazımış bir ismimiz. Böyle önemli bir platformda ödüllendirilmesinin bir hakkı teslim etmenin ötesinde bir vefa göstergesi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)