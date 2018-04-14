Hasan Ali Kaldırım: Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, öyle de bir gerçek var

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

90+1. dakikada yedikleri gole sinirlendiklerini belirten Hasan Ali, "Kazandık, mutluyuz ama son dakikalarda gelen gol sonrasında boşu boşuna gol yemiş olduk. Bu bizi biraz sinirlendirdi, uzun zamandır gol yemiyorduk." dedi.

Sivas'ın zorlu bir deplasman olduğunu vurgulayan Hasan Ali, "Önümüzdeki takımların hepsi burada puan kaybetti, zor bir deplasman. Deplasmanda daha iyi oynuyoruz, öyle de bir gerçek var. 2-0'dan sonra birkaç %100'lük pozisyona girdik, golü bulsak, maç kopacak." diye konuştu.

Kadıköyde kaybettikleri Akhisar maçına değinen Hasan Ali, "İç sahada Akhisar maçı, kaybettiğimiz bir 3 puan var. Olmasa şu anda bambaşka bir yerde olabilirdik ama geriye bakmanın anlamı yok. Beklediğimiz anı yakalamak için önümüzdeki maçları kazanmamız lazım. Kaybedeceğimiz puan, bizi geride bırakır."