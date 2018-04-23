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Hasan Ali Kaldırım: Kan şekerimin düştüğünü hissedince muz yedim

Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti.

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Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissetim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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