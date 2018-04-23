Hasan Ali Kaldırım: Kan şekerimin düştüğünü hissedince muz yedim
Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde olaylar patlak verdiği için oyun durduğu sırada muz yemişti.
Başarılı sol bek, bu konuyla ilgili söylentilere cevap verdi. Hasan Ali, "Bu, doktorlarımızın bir tavsiyesi. Beşiktaş maçında aşırı efor sarf ettim. Oyuna ara verilince kan şekerimin düştüğünü hissetim. Dengelemek için en iyi çare muzdu. Ben de doktorların önerileri doğrultusunda bu yola başvurdum. Bunun farklı yönlere çekilmesine hiçbir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandı.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.