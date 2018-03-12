Hasan Ali Kaldırım Malatyaspor maçında tam 15 hatalı pas yaptı

İsmail Köybaşı'nın sakatlığında 11'in değişmezi olan Hasan Ali Kaldırım, Evkur Yeni Malatya deplasmanında ilginç bir istatistiğe imza attı.

Tecrübeli sol bek sahada en fazla pas hatası yapan isimdi. Hasan Ali Kaldırım 15 hatalı pasla takımının bu alandaki en kötü ismiydi. Onu 12 pas hatasıyla kaleci Volkan Demirel takip etti.

TOP KAPMA YARIŞI

Sarı-lacivertliler futbol ve oyun olarak pek üstün değildi ama orta alanda rakibe baskı oluşturdu ve bunu da rakamlarla gösterdi. 90 dakikalık dilimde top kapma istatistiğinin ilk 3 sırasında Fenerbahçeliler vardı. M. Topal 5 top kaparken onu 3'le Josef, 2 ile de Skrtel takip etti. Malatya'da en fazla top kapanlar ise Buğra ve Chebake'ydi (2).

(Türkiye)