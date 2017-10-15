Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan gol attı sosyal medya yıkıldı

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta Hasan Ali Kaldırım, 694 gün sonra gol atmayı başardı, sezon başında yoğun eleştiriler alan Ozan Tufan hem gol attı hem de performansıyla göz doldurdu.

Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan'ın bu performansları sosyal medyada büyük yankı buldu. İşte bazı yorumlar:

"Gol krallığı yarışında Hasan Ali Kaldırım Negredo ile arasındaki farkı 34 gole indirdi!"

"Hasan Ali Kaldırım: 1 GOL, Negredo: 0 gol''

"Hasan Ali'nin ve Ozan Tufan'ın gol attığı bir link verdiler. Şakaysa komik değil."

"15 ekimde kıyamet mi kopacak diye bir yazı okumuştum.az önce hasan ali sağ ayağı ile gol attığına göre herkes sığınaklara arkadaşlar."

"Hasan Ali bile gol attı sen gelmedin be."

"Hasan Ali ve Ozan Tufan'ın özelliklerini kim 90 yaptı?"

"Hasan Ali Kaldırım'ın 35 gol atmasına 34, Negredo'nun ise 35 gol kaldı."

"Hasan Ali attı ya, öleyim üzülmem artık."

"Hasan Ali nerdeyse ikinci golünü atacaktı töbe bismillah."

"Hasan Ali ne şut çekti be, Carlos'u hatırlattı kral."

"Fenerbahçe maçı üst olur mu diyen arkadaşa 'Hasan Ali ve Ozan Tufan'ın oynadığı takımın maçı üst olur mu' dedim ikisi de gol atmış."

"Ben mi yanlış görüyorum yoksa Hasan Ali gol mü atmış?"

"Hasan Ali ve Ozan Tufan gol atıyor yavaş yavaş futbol un çivisi çıkıyor."

"Sağ ayağıyla gol atan Hasan Ali ve 1 yıldır mesaj atamayan sen."

"Beyler Hasan Ali topuk pası atıyor, beyler ağlıycam"

"Hasan Ali ve Ozan Tufan'dan tek devrede gol yiyen Evkur Yeni Malatyaspor tarihin en acı senaryosuna şahit olmuş ve acilen kapatılmalıdır."

"Ozan Tufan ve Hasan Ali'nin gol atması bana pek inandırıcı gelmedi. Birisi dürtüp beni bu rüyadan uyandırsın."

"Ozan Tufan gol attı, 25/25 pas yaptı, Hasan Ali de sağ ayakla gol attı. Kıyamet alameti gibi maç."